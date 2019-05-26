محافظ الوادى الجديد يتفقد المزارع ويوجه بتطوير استراتيجية الزراعة بالمحافظة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ترافقه حنان مجدى نائب المحافظ، مشروع زراعة وإنتاج المورينجا والمقام على مساحة 4 أفدنة بقرية ناصر بمركز الخارجة.

وأكد الزملوط أن هذا المشروع يأتى فى إطار تطوير الاستراتيجية الزراعية للمحافظة بإدخال زراعات جديدة وذات عائد اقتصادى مرتفع، كما أشار إلى أن هذا المشروع يعد مرحلة أولى تمهيدا للتوسع فى زراعة مساحات أكبر من المورينجا، وذلك بالتزامن مع تزايد الطلب العالمى عليها من قبل العديد من الجهات والشركات.

وأشار الزملوط إلى أن نجاح المشروع سيسهم فى توفير عائد مادى مرتفع للوحدات المحلية للمساهمة فى استكمال المشروعات الخدمية بها، فضلا عن توفيرها كشتلات تحميلية للراغبين فى زراعتها من المستثمرين وأبناء المحافظة داخل مزارع النخيل.