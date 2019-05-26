محافظ الشرقية يتفقد السوق الحضارى بمنطقة القناطر التسعة ويتابع أعمال النظافة بالشوارع

الشرقية - إيمان مهنى

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة تفقدية داخل السوق الحضارى المقام بمنطقة القناطر التسعة بمدينة الزقازيق، للإطمئنان على جاهزيته للإفتتاح وإستقباله للباعة الجائلين المفترشين الطرق والذين قاموا بتحرير عقود مع الجهات المختصة لعرض بضاعتهم فى السوق أمام المواطنين للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لمدينة الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية، أن السوق الحضارى سيمثل نقله نوعية للمدينة، حيث سيتم توفير أماكن مناسبة للباعة الجائلين المفترشين بمنطقة الكوبرى الجديد وإخلاء المكان ورفع الإشغالات بها لفك الإختناقات المرورية بالمنطقة وإعادة الطابع الحضارى والجمالى لها باعتبارها أقدم مناطق المدينة وتعد مكاناً حيوياً لأهالى مدينة الزقازيق، مشيراً إلى أن السوق مُعد لإستيعاب جميع الأنشطة التجارية "خضار – فاكهة – أسماك – حبوب – عطارة"، للباعة لممارسة نشاطهم التجارى بطريقة حضارية لائقة تساهم فى القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والإفتراش فى الشوارع الرئيسية والميادين العامة للمدينة مما يشوه الشكل الجمالى والحضارى لها .

كما قام المحافظ بتفقد الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق ليأمر رئيس حى أول بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع الإشغالات بالمنطقة والتواصل مع الباعة الجائلين المفترشين الطريق لإستلام محلاتهم الجديدة بالسوق الحضارى المُقام بمنطقة القناطر التسعة، وذلك تنفيذاً لخطة محافظة الشرقية لإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمدينة ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والقضاء على تزاحم السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين.

وحرص المحافظ على الإلتقاء بالمواطنين والإستماع لمشاكلهم على الطبيعة موجهاً الجهات المعنية بفحصها وتلبيتها، مؤكداً أن حل مشاكل المواطنين على قائمة أجندة العمل اليومى للجهاز التنفيذى.

وقام محافظ الشرقية ومرافقوه بجولة تفقدية لشوارع "الغشام – صلاح سالم – كفر أبو حسين"، للإطمئنان على مستوى النظافة العامة للشوارع وللتأكد من إزالة الإشغالات ورفع الأكشاك المخالفة وفتح الطريق أمام حركة المرور، ومتابعة أعمال الرصف الجارى تنفيذها ، مشدداً على الشركة المنفذه بسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة.

رافق المحافظ فى جولته اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة.



جولة محافظ الشرقية بمنطقة السوق الحضارى



جولة محافظ الشرقية بمنطقة السوق الحضارى



جولة محافظ الشرقية بمنطقة السوق الحضارى