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محافظ البحر الأحمر: افتتاح موقف الدهار الجديد للميكروباص يحقق الانسيابية

الأحد، 26 مايو 2019 11:33 م
محافظ البحر الأحمر: افتتاح موقف الدهار الجديد للميكروباص يحقق الانسيابية موقف السرفيس الجديد
البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال اللواء أحمد عبد الله،  محافظ البحر الأحمر، أن افتتاح موقف الميكروباص الجديد بنهاية شارع المصالح بالغردقة، بهدف تحقيق الانسيابية المرورية لميدان الدهار، مؤكدا على غلق الموقف القديم نهائيا .
 
أضاف المحافظ  ، فى بيان لديوان عام المحافظة مساء اليوم، أنه تم نقل الموقف لتسببه بتكدس كبير بالميدان وإعاقة حركة السيارات ، كما أدى إلى مظهر غير حضارى لميدان الدهار حيث يعد أحد أهم ميادين الغردقة التى يجب الاهتمام بها والحفاظ عليها .
 
وأضاف المحافظ  ،أنه تم مراعاة المشقة على المواطنين ، حيث وجه إدارة المرور بإلزام سائقى الميكروباص بتوصيل الراكبين حتى الموقف حتى لا يتحمل المواطن المسافة بين الموقف القديم والجديد والذى سيسهل على المواطن استقلال ميكروباص اخر للجهة التى يريد الذهاب إليها فى نفس الوقت من الموقف .
 
ويحتوى الموقف جميع الميكروباصات المتجه لمناطق عديدة من المدينة وتشمل ( حفر الباطن ، الاحياء ، عربية ، القرى ، السقالة ، وأبو عشرة ) ، كما يحتوى على دورات مياه لتوفير الخدمات بالموقف.
 
 
 

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البحر الاحمر

موقف السرفيس الجديد بالغردقة

ميدان الدهار


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