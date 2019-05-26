محافظة كفر الشيخ تراجع مستندات 4 الاف متعاقد فى التعليم والصحة والديوان العام

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أعمال لجنة استيفاء مستندات تثبيت المتعاقدين بمديرية التربية والتعليم والصحة والديوان العام بالمحافظة لإرسالها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيداً لتثبيتهم

وشدد المحافظ ، على بإنهاء المعوقات ومراجعة كافة المستندات التى تتضمن العقود وإقرارات القيام بالعمل والمؤهل، ومستندات الصرف، بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة، مؤكداً على التنسيق الكامل بين التربية والتعليم والصحة والديوان العام والتنظيم والإدارة بالمحافظة لإنهاء اى معوقات، ومراجعة المسميات الوظيفية بما يتوافق مع جدول الوظائف بالدولة، مع استيفاء العقود واقرارات استلام العمل، والمؤهل الدراسى، والمستندات المالية للصرف، مكلفاً بعقد اللجنة بشكل دائم لحين الانتهاء من استيفاء كافة المستندات لإرسالها الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وقال محافط كفرالشيخ، الانتهاء من مراجعة 523 متعاقد في الصحة بنهاية الاسبوع، وارسالها الي جهاز التنظيم والادارة فور المراجعة ليتم التأكد من صحة بياناته لإرسالها فوراً لجهاز التنظيم والادارة دون انتظار للآخرين، ومراجعة 1743 متعاقد بنسبة 50% من المتعاقدين في التربية والتعليم قبل يوم الخميس وعرضهم علي المحافظ وارسالهم الي رئيس مجلس الادارة والانتهاء من 50% بعد العيد حيث يتم تسليمهم قبل اجازة العيد ليبدأ المراجعة بعد العيد ويستمر للاسبوع التالي والمتضمن 1829 متعاقد بالتعليم، وجاري عمل اللازم لــ2011متعاقد بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة حيث تم ارسال جميع الملفات إلي جهاز التنظيم والإدارة فى 12مايو 2019l وتم استلامها 14مايو 2019 في التنظيم والادارة، للسير فى إجراءات تثبيتهم.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور منصور الفولي، وكيل وزارة التنظيم والادارة، المحاسب محمد فرحات، مدير عام التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، عادل البيلي، مدير إدارة شئون العاملين، والمحاسب ابراهيم خضر، المدير العام المالى والإدارى بالتربية والتعليم، وعبدالله الوحش، مدير عام تنمية الموارد البشرية بالتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.