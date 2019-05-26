محافظة القاهرة: إزالة 85 عقار بمنطقة ترعة الطوارئ وتسكين أصحابها بمشروع أهالينا

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن المحافظة تواصل جهودها لتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين حيث استكملت أجهزة حى السلام أول بالتنسيق مع الاجهزة المعنية إزالة العشش والعقارات المقامة على أراضى الدولة المحيطة بترعة الطوارئ وتسكين المستحقين القاطنين بشكل فورى بمشروع أهالينا (1) لإنشاء محور ترعة الطوارئ الذى يربط الدائرى بالسلام بجسر السويس وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة .

من جانبه أضاف إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية أنه تم إزالة 60 متر عمق، كما تمت إزالة 69 عقارًا و16 عشة، بالإضافة إلى أكثر من 300 عقار منذ بداية إنشاء مشروع التطوير مشيرا إلى أنه تم تسكين 400 أسرة بمشروع أهالينا 1 حتى الآن .

وأشار نائب المحافظ أن منطقة ترعة الطوارئ بشرق القاهرة من المناطق العشوائية التى تعرضت للاعتداء من بعض المواطنين منذ عشرات السنين على حرم الترعة وكذلك حرم خط السكة الحديد سواء ببناء عشش وغرف عشوائية أو إقامة عشرات العمارات بدون تخطيط أو تراخيص.

وأشار صابر إلى أن مخطط تطوير المنطقة يعتمد على ردم الرشاح واعادة استغلاله كطريق مواز لمحور جسر السويس بطول 9 كم، ويربط جسر السويس بطريق السلام - بلبيس مما يساهم فى تحسين الحركة المرورية بهذا الاتجاه وتخفيف الضغط المرورى على محور جسر السويس وأحياء المنطقة الشرقية .