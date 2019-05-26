مجلس مدينة الزينية يزيل 11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

الأقصر – أحمد مرعى

ومن جانبه صرح عبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية – في بيان صحفي - أن الحملة أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدى تتضمن 2 أسوار و9 مبانى مسلح على مساحة 8 قراط بقرية الزينية بحرى وقرية العشى، وتم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكداً علي استمرار حملات أزالة التعديات لأستعادة حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقاد الحملة رئيس قرية الزينية بحرى وقرية العشى، والمهندس أشرف عبدالهادى مدير التنظيم، وعبد الرحيم عطا مسئول التنظيم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بقيادة اللواء جمال إبراهيم مساعد مدير الأمن، ومأمور طيبة ورئيس مباحث طيبة ورئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة لهم.