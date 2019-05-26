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لو بتحب الفسح فى الحدائق.. احذر من الإصابة بمرض "لايم"

الأحد، 26 مايو 2019 08:30 ص
لو بتحب الفسح فى الحدائق.. احذر من الإصابة بمرض "لايم" التنزه بالحدائق
كتبت هند عادل
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التنزه بالحدائق والأماكن المفتوحة قد يكون أمرًا مزعجًا فى بعض المواقف، خاصة إذا كانت سبب الإصابة بمرض أو عدوى، خاصة أن البيئة المحيطة فى المتنزهات تكون خارج السيطرة البشرية فقد تكون مرتعا آمنا لبعض الحشرات الخفية التى لا ترى بالعين، والنتيجة تكون وخيمة بعد الإصابة بأحد الأمراض مثل "مرض لايم" الذى ينتقل عن طريق لدغات القراد، وفقًا لما أكده موقع "healthline".

كيف يمكن أن تتعرض لمرض لايم دون علمك

يتم الإبلاغ عن معظم حالات مرض لايم خلال الفترة من شهر مايو إلى أغسطس، نتيجة لعدوى أو بكتيريا تحملها القراد، ويوجد القراد الذى يحمل ليم فى العشب الطويل لذلك فإن الركض فى الحقول يمثل مخاطرة.

ويؤكد الخبراء، أن هذا المرض يبدو أنه يسبب مشاكل طويلة الأجل لدى بعض الأشخاص الذين يصابون به، والأطفال هم الأكثر تعرضًا للخطر لأنهم يلعبون بالخارج أكثر من غيرهم.

عدم معرفة ما يشبه القراد، النوم مع الكلب الخاص بك دون فحص شامل، أو ترك الأطفال يحتضنون الكلب بعد اصطحابه فى جولة التنزه بالحقول أو المتنزهات.

الجلوس على جذوع الأشجار والمشى فى أعشاب طويلة قد يعرضك للخطر والإصابة بمرض لايم، حيث يختبئ العديد من القراد تحت الأوراق للاختباء من الحرارة والشمس.

لايم والبعوض
لايم والبعوض

أعراض مرض لايم

يمكن أن تؤدى البكتيريا التى تسبب مرض لايم إلى أعراض تشبه الأنفلونزا، بما فى ذلك الصداع والتعب.
 

ليس من السهل دائمًا التشخيص لسنوات، نصح خبراء الصحة أن تترك علامة مصابة خلف طفح جلدى يشبه غالبًا عين الثور، ويمكن علاج لايم بالمضادات الحيوية، ولكن إذا تركت دون علاج فقد يؤدي المرض إلى مشاكل صحية طويلة الأجل.


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اسباب مرض لايم

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امراض غريبه

علاج مرض لايم

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