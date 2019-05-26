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خالد صلاح
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لمزارعى العنب.. حزمة توصيات لفحص ومكافحة أمراض المحصول لزيادة الإنتاج

الأحد، 26 مايو 2019 02:00 ص
لمزارعى العنب.. حزمة توصيات لفحص ومكافحة أمراض المحصول لزيادة الإنتاج محصول العنب أرشيفية
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، ضمن برنامجها التوصيات الفنية الشهرية، حزمة من الارشادات والتوصيات الفنية  لحدائق العنب حول طرق التسميد والرى ومكافحة آفات المحصول لزيادة الإنتاج وزيادة المعروض بالأسواق وزيادة الصادرات.
 
وقال تقرير المحاصيل البستانية، أنه من ضمن توصيات الشهرية لشهر يونيو المقبل الخاص  بحدائق العنب، أن من اهم  المممارسات الجيدة لمتابعة حدائق العنب لزيادة الإنتاج   التخلص من الحشائش،  فحص العناقيد التي قاربت علي النضج لأكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه.
 
وأضاف تقرير المحاصيل البستانية، أنه أيضا من أهم الممارسات الجيدة للعنب خاصة التسميد ، استخدام الأسمدة الورقية وذلك كما يلي :- ( 300 جم يوريا + 300 جم حديد مخلبي + 100 جم منجنيز مخلبي +100 جم زنك مخلبي /600 لتر ماء )   يضاف إلي ماسبق ( 100 جم بوركس ) في حالة ري الأشجار من الترع وتكرار الرشة بعد شهر.
 

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المحاصيل البستانية

حدائق العنب

عنب

المحاصيل الزراعية

تسميد محصول العنب


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