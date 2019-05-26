للسيدات فقط.. الحمل قد يصبغ أماكن فى جسمك ويغير لونه

كتبت هند عادل

فرط التصبغ هو حالة تسبب تغميق الجلد. يمكن أن تحدث في بقع صغيرة، وتغطى مساحات كبيرة، أو تؤثر على الجسم بأكمله. هذه الحالة عادة ما تكون غير ضارة، ولكنها يمكن أن تكون عرضًا لحالة طبية أخرى، حسبما ذكر موقع webmed.

أنواع فرط التصبغ



هناك عدة أنواع من فرط تصبغ الدم

الكلف

الناتج عن التغيرات الهرمونية ويتطور أثناء الحمل يمكن أن تظهر مناطق فرط التصبغ فى أى منطقة من الجسم. تظهر بشكل شائع على البطن والوجه.

البقع الشمسية



تسمى أيضا بقع الكبد أو العدس الشمسى مرتبطة بالتعرض الزائد للشمس بمرور الوقت، بشكل عام، تظهر كبقع تصبغ فى المناطق المعرضة للشمس، مثل اليدين والوجه.

فرط تصبغ ما بعد الالتهاب هو نتيجة إصابة الجلد.

أعراض فرط التصبغ



المناطق المظلمة من الجلد هى الأعراض الوحيدة لفرط التصبغ بقع يمكن أن تختلف فى الحجم ويمكن أن تتطور فى أى مكان على الجسم.

عوامل الخطر لفرط تصبغ الدم



يمكن أن يزيد التعرض لأشعة الشمس من إنتاج الميلانين مما يزيد من خطر الإصابة بفرط تصبغ.

أسباب فرط التصبغ

أحد الأسباب الشائعة لفرط تصبغ الدم هو زيادة إنتاج الميلانين، وهى الصبغة التى تمنح البشرة لونها. وينتج عن طريق خلايا الجلد تسمى الخلايا الصباغية يمكن لعدة ظروف أو عوامل مختلفة تغيير إنتاج الميلانين فى الجسم.

والحمل يغير مستويات الهرمون ويمكن أن يؤثر على إنتاج الميلانين فى بعض النساء.

أمراض الغدد الصماء ، مثل مرض أديسون ، تعطل مستويات الهرمون ويمكن أن تزيد من إنتاج الميلانين. يمكن أن يؤدى التعرض المفرط للشمس إلى زيادة الميلانين.