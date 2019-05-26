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لطلاب الثانوية العامة.. 5 ممنوعات تجنبها خلال أداء الامتحانات

الأحد، 26 مايو 2019 12:00 ص
لطلاب الثانوية العامة.. 5 ممنوعات تجنبها خلال أداء الامتحانات طلاب الثانوية العامة ارشيفية
كتب محمود طه حسين
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يستعد طلاب الثانوية العامة، فى الوقت الحالى لأداء الامتحانات التى تنطلق 8 يونيو المقبل، اليوم السابع" يقدم للطلاب 5 معلومات تؤكد أن هناك 5 ممنوعات على الطالب تجنبها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.

1ـ اصطحاب أى وسيلة إلكترونية خلال دخول لجنة الامتحان وخاصة التليفون المحمول.

2ـ التأخر عن موعد الامتحانات لمدة أكثر من 15 دقيقة سوف تحرم من دخول الامتحان إلا إذا كان هناك عذر.

3ـ إثارة الشغب أو اصطحاب وسيلة غش تقليدية" برشام".

4ـ الالتزام باللجنة الفرعية " الفصل"، داخل المدرسة التى تؤدى فيها لامتحان.

5ـ استخدام أكثر من قلم ولون مختلف فى الإجابة عن الأسئلة والإلتزام باللون الأزرق.

 

 


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التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

ممنوعات الامتحان

الغش الالكترونى


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