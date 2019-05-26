لديك بقع بيضاء أو صفراء على أسنانك.. احذر قد تكون اضطراب مناعة

كتبت إيناس البنا

قد تبدو ظهور بقع غير ملونة على الأسنان ليس لها أهمية، لكن خبراء الصحة يؤكدون أنها قد تكون علامة على وجود اضطراب هضمي حاد.

الفم نافذة على صحتك وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية فدائما هناك روابط بين أمراض اللثة ومشاكل القلب، حيث يؤكد الخبراء أن البقع غير الملونة على الأسنان قد تكون في الواقع علامة على مرض الاضطرابات الهضمية.

يصيب "سيلياك" وهو اضطراب المناعة الذاتية خاص بالجهاز الهضمى، 1 % من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني مرضى الاضطرابات الهضمية من رد فعل مناعي تجاه الجلوتين، وهو بروتين موجود في القمح والشعير.

بمرور الوقت، يمكن أن تتسبب الاستجابة المناعية في تلف الهياكل الهضمية في الأمعاء الدقيقة، وهذا يتعارض مع قدرة جسمك على امتصاص العناصر الغذائية الحيوية مثل الكالسيوم.



بقع على الأسنان

يمكن أن يؤدي فقدان الكالسيوم إلى نقص تنسج المينا ما يتسبب فى ظهور بقع بيضاء أو صفراء أو بنية على أسنانك، ويمكن ملاحظة ذلك في ما بين 40 إلى 50 % من مرضى الاضطرابات الهضمية عند الأطفال، قد تحدث البقع عندما يفشل الجسم في امتصاص الكالسيوم اللازم للأسنان القوية.

وبالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، فإن زيارة الأسنان، بدلاً من رحلة إلى طبيب الجهاز الهضمي، كانت الخطوة الأولى نحو اكتشاف حالتهم".

بالإضافة إلى مشاكل الأسنان، من المحتمل أن يعاني المرضى من أعراض أخرى على نطاق الجسم مثل الإسهال أو الانتفاخ، وحرقة في المعدة، والتعب، وآلام المفاصل، لذا إذا كان طفلك يعاني من البقع وكان يتخلف عن مخططات النمو، أو يبدو شاحبًا، أو يعاني من أعراض الجهاز الهضمي يجب عرضه على طبيب اضطرابات هضمية.