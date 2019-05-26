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كوريا الجنوبية تبدأ أول تدريب منفرد بعد وقف التدريبات المشتركة مع واشنطن

الأحد، 26 مايو 2019 11:08 ص
كوريا الجنوبية تبدأ أول تدريب منفرد بعد وقف التدريبات المشتركة مع واشنطن الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الأمن والإدارة الداخلية الكورية الجنوبية، أنها ستبدأ غدًا الاثنين، تدريبات (أولجى - تيجوك) الهادفة لاختبار قوة الدولة فى مواجهة أزمة ناجمة عن كوارث أو اندلاع حرب، والتى ستستمر حتى الخميس المقبل.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أن هذه التدريبات عبارة عن جمع تدريبين بعد أن أوقفت التدريبات العسكرية المشتركة بين القوتين الكورية الجنوبية والأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية، حيث ستجرى التدريبات لأول مرة بصورة مشتركة بين الحكومة والجيش بمشاركة 4 آلاف و800 شخص.

وأضافت أن هذه التدريبات حكومية، استعدادًا لتعرض الدولة لحالات من الأزمة غير العسكرية مثل حوادث ضخمة وهجمات إرهابية وغيرها من العوامل غير العسكرية التى تهدد الأمن الوطني؛ لرفع قدرات الدولة لإدارة الكوارث.

كانت التدريبات المشتركة بين القوتين الكورية الجنوبية والأمريكية (حماة الحرية) قد ألغيت، حيث تحولت إلى تدريبات منفردة يقوم بها الجيش الكورى الجنوبى، وتركز على استعداد الدولة لحالة نقل حق قيادة العمليات العسكرية فى وقت الحرب إلى الجيش الكورى ووضع التدريبات بحيث لا تتأثر بالظروف الأمنية حول الدولة.

 


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