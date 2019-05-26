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فيديو وصور..مروة هشام بركات لأسر الشهداء: علينا أن نستمر فى طريقنا عشان مصر

الأحد، 26 مايو 2019 11:30 م
فيديو وصور..مروة هشام بركات لأسر الشهداء: علينا أن نستمر فى طريقنا عشان مصر مروة بركات
كتب أحمد عبد الهادى ــ تصوير حسين طلال
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قالت المستشارة مروة هشام بركات، ابنة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، لأسر شهداء مصر، ولكل أم شهيد بهذا الوطن، أثناء حفل الإفطار الذى نظمه نادى مجلس الدولة اليوم، يجب على كل أم أن تقف بجانب أولادها وتتحمل وتصبر، مؤكده أنها تعلم أن الوجع معنوى، وأشعر بالألم وأعمل أكثر حتى أستمر فى طريقى الذى بدأته فى عهد والدى هشام بركات .

وأضافت، أعلم جيدا أن والدى فخور بى الآن، ولكن كنت أتمنى أن أراه الآن ويرانى وأنا أحقق ما تمنى لي، واستكملت: ربنا مع مصر وكل أم وزوجة وابن شهيد، مؤكدة لجميع الحضور "شكرا لكم جميعاً أنا مروة بنت البطل هشام بركات".

 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (1)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (2)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (3)
 
 
 
حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (4)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (5)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (6)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (7)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (8)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (9)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (10)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (11)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (12)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (13)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (14)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (15)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (16)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (17)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (18)
 
 
 
حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (19)
 
 
حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (20)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (21)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (22)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (23)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (24)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (25)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (26)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (27)
 
حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (28)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (30)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (31)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (32)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (33)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (34)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (35)
 

 


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