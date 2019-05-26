فيديو معلوماتى.. تطوير ماكينات الغسيل الكلوى بالمستشفيات × 6 معلومات

كتب ـ وليد عبد السلام

تسعى أجهزة الدولة إلى تطوير ورفع كفاءة ماكينات الغسيل الكلوى بأكثر من 400 مستشفى بالجمهورية، ضمانا لتوفير خدمة متميزة للمريض بعيدا عن مشاكل نقل العدوى.

"اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات حول منظومة تطوير ماكينات الغسيل الكلوى بالجمهورية..

1ـ يتوفر بالمستشفيات الحكومية ما يقرب من 8 آلاف ماكينة غسيل كلوى

وسعر الجلسة 325 جنيها.

2ـ ستتخلص الدولة من 1000 ماكينة غسيل كلوى

تخطى عملها الــ40ألف ساعة عمل بــ 400 مستشفى.

3ـ المخزون الاستراتيجى لمستلزمات الغسيل الكلوى يكفى حتى 6 أشهر.

4ـ خلال 3 أشهر سيتم الانتهاء من إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بالجمهورية .

5ـ يستفيد من منظومة الغسيل الكلوى ما يقرب من 50 ألف مريض بالجمهورية .

6ـ 12 فريق ميدانى يقوم بالتفتيش على وحدات الغسيل الكلوى بالجمهورية .