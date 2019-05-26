فيديو.. محافظ كفرالشيخ: مهلة شهر للمتأخرين لسداد مستحقات الدولة

قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ ،إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية لتحصيل كافة مستحقات الدولة لدي الغير، سواء مستأجرين لأصول الدولة أو حق انتفاع، قائلا "الدولة ستسترد حقها بالقانون"، مضيفا أن الهدف هو التحصيل وزيادة إيرادات الدولة، بما يخدم الصالح العام.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه أعطى جميع المتأخرين مهلة شهر، تبدأ من اليوم وحتى تاريخ 25 يونيو، لسداد كافة المتأخرات والإيرادات الخاصة بالدولة، مؤكدا أنه فى حالة التقاعس وعدم السداد سيتم على الفور إبلاغ البنك المركزى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيث سيقوم البنك المركزى بعمل نشره دورية على جميع الجهات الحكومية والمعنية، ببيانات المتأخرين فى السداد، فضلا عن عمل حجز مالى بجميع الحسابات البنكية الخاصة بهم.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه كلف جميع مديرى الإيرادات بمراكز ومدن المحافظة، ومدير عام الإيرادات بالمحافظة، بعمل قاعدة بيانات بكافة التفاصيل والبيانات بالإيرادات الكاملة للعلم الحالى والأعوام السابقة، فضلا عن نسب التنفيذ الخاصة بسداد المستحقات، مؤكدا أنه سيقوم بمتابعة كل نسب التحصيل شخصيا، سواء كانت نسب تحصيل الربط الحالى، أو نسب تحصيل المتأخرات، وذلك للتأكد من سرعة الانتهاء من سداد جميع المتأخرات على وجه السرعة، مؤكداً انه لا تهاون فى تحصيل مستحقات وأموال الدولة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه جميع مديرى الإيرادات بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة بالالتزام التام بتحصيل كافة المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة بمحافظة كفرالشيخ، مشددا على سرعة الانتهاء من تحصيل كافة المستحقات بمنتهى الدقة وبأسرع وقت ممكن، للتأكد من تحصيل المستحقات والمتأخرات السابقة بمحافظة كفرالشيخ.