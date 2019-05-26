سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 12:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو.. محافظ كفرالشيخ: مهلة شهر للمتأخرين لسداد مستحقات الدولة

الأحد، 26 مايو 2019 11:24 م
فيديو.. محافظ كفرالشيخ: مهلة شهر للمتأخرين لسداد مستحقات الدولة الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ ،إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية لتحصيل كافة مستحقات الدولة لدي الغير، سواء مستأجرين لأصول الدولة أو حق انتفاع، قائلا "الدولة ستسترد حقها بالقانون"، مضيفا أن الهدف هو التحصيل وزيادة إيرادات الدولة، بما يخدم الصالح العام.
 

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه أعطى جميع المتأخرين مهلة شهر، تبدأ من اليوم وحتى تاريخ 25 يونيو، لسداد كافة المتأخرات والإيرادات الخاصة بالدولة، مؤكدا أنه فى حالة التقاعس وعدم السداد سيتم على الفور إبلاغ البنك المركزى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيث سيقوم البنك المركزى بعمل نشره دورية على جميع الجهات الحكومية والمعنية، ببيانات المتأخرين فى السداد، فضلا عن عمل حجز مالى بجميع الحسابات البنكية الخاصة بهم.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه كلف جميع مديرى الإيرادات بمراكز ومدن المحافظة، ومدير عام الإيرادات بالمحافظة، بعمل قاعدة بيانات بكافة التفاصيل والبيانات بالإيرادات الكاملة للعلم الحالى والأعوام السابقة، فضلا عن نسب التنفيذ الخاصة بسداد المستحقات، مؤكدا أنه سيقوم بمتابعة كل نسب التحصيل شخصيا، سواء كانت نسب تحصيل الربط الحالى، أو نسب تحصيل المتأخرات، وذلك للتأكد من سرعة الانتهاء من سداد جميع المتأخرات على وجه السرعة، مؤكداً انه لا تهاون فى تحصيل مستحقات وأموال الدولة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه جميع مديرى الإيرادات بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة بالالتزام التام بتحصيل كافة المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة بمحافظة كفرالشيخ، مشددا على سرعة الانتهاء من تحصيل كافة المستحقات بمنتهى الدقة وبأسرع وقت ممكن، للتأكد من تحصيل المستحقات والمتأخرات السابقة بمحافظة كفرالشيخ.

 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظة كفر الشيخ تراجع مستندات 4 الاف متعاقد فى التعليم والصحة والديوان العام

أهالى كفرالشيخ: سنحتفل بالكونفدرالية.. والأهلاوية: "فوز الزمالك فوز للمصريين" (فيديو)

تموين كفر الشيخ :توريد 122 الف طن من أقماح لشون وصوامع المحافظة

%95 من المدارس أدى امتحان الرياضيات إلكترونيا بكفر الشيخ

350 كرتونة مواد غذائية و 56 ألف كيلو لحوم للأسر الفقيرة بكفر الشيخ والشرقية

مصر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

كفر الشيخ

دورة

مستحقات الدولة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

الرجوع الى أعلى الصفحة