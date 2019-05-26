فيديو.. شرطة فرنسا تعتدى على مراسل روسى خلال تغطية مظاهرة للسترات الصفراء

كتب: أحمد علوى

اعتدى ضابط شرطة فى مدينة تولوز الفرنسية على مراسل صحفى يدعى فريدريك إجى، أثناء تغطية مظاهرة لـ "السترات الصفراء"، بالهراوة، رغم أنه كان يرتدى سترته الموضح عليها صبيعة عمله الصحفى.

Interpellation musclée. Les forces de l'ordre me donnent des coups de matraque alors que je suis identifié presse. #GiletsJaunes #Toulouse #Acte28 pic.twitter.com/CdFErafXGu — Frédéric RT France (@frederic_RTfr) May 25, 2019

ووفقاً لقناة روسيا اليوم الروسى، أن الصحفى التابع لها صرخ عدة مرات لقوات الشرطة موضحا كونه مراسل ويعمل فى مجال الإعلام، ولكن ضابط الشرطة لم يتوقف عن توجيه عدة ضربات بهراوته لساقى المراسل، وحاول نزع هاتفه الأمر الذى تسبب بانقطاع الفيديو بشكل مفاجئ.

واشتبك محتجو السترات الصفراء مع شرطة مكافحة الشغب فى باريس، ومدينة اميان بشمال فرنسا، أمس السبت، وذلك مع تضاؤل حجم الحركة المناهضة للحكومة فى أسبوعها الثامن والعشرين على التوالى.