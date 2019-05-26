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فيديو.. شرطة فرنسا تعتدى على مراسل روسى خلال تغطية مظاهرة للسترات الصفراء

الأحد، 26 مايو 2019 07:41 م
فيديو.. شرطة فرنسا تعتدى على مراسل روسى خلال تغطية مظاهرة للسترات الصفراء شرطة فرنسا
كتب: أحمد علوى
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اعتدى ضابط شرطة فى مدينة تولوز الفرنسية على مراسل صحفى يدعى فريدريك إجى، أثناء تغطية مظاهرة لـ "السترات الصفراء"، بالهراوة، رغم أنه كان يرتدى سترته الموضح عليها صبيعة عمله الصحفى.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم الروسى، أن الصحفى التابع لها صرخ عدة مرات لقوات الشرطة موضحا كونه مراسل ويعمل فى مجال الإعلام، ولكن ضابط الشرطة لم يتوقف عن توجيه عدة ضربات بهراوته لساقى المراسل، وحاول نزع هاتفه الأمر الذى تسبب بانقطاع الفيديو بشكل مفاجئ.

واشتبك محتجو السترات الصفراء مع شرطة مكافحة الشغب فى باريس، ومدينة اميان بشمال فرنسا، أمس السبت، وذلك مع تضاؤل حجم الحركة المناهضة للحكومة فى أسبوعها الثامن والعشرين على التوالى.

 

 


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