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فيديو.. توقعات أهالى الغربية لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

الأحد، 26 مايو 2019 08:35 م
فيديو.. توقعات أهالى الغربية لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم جماهير الزمالك
الغربية - محمد طارق
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تمنى أهالى محافظة الغربية فوز نادى الزمالك اليوم عندما يلتقى فريق نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية وحصد اللقب الأفريقى.

وقال عطية زغلول أحد الأهالى لـ"اليوم السابع"، إنه أهلاوى ويتمنى الفوز لنادى الزمالك لأنه يلعب باسم مصر، وحصده بطولة الكونفدرالية مكسب كبير لجميع الفرق المصرية، متوقعا فوز الزمالك بنتيجة 3/1 .

 

فيما قال محمد القشلان إنه زملكاوى ويتمنى الفوز بالبطولة الغالية اليوم، موضحا أن جميع زملائه متواجدون فى الاستاد منذ صباح اليوم لمساندة الفريق للفوز ببطولة الكونفدرالية، متمنيا الفوز بنتيجة 3/0 للزمالك .

 

وأضاف مصطفى المقمر، كبير مشجعى نادى الزمالك بمركز شباب زفتى، أن الزمالك قادر على حصد البطولة، متمنيا له الفوز بنتيجة 3/0 على فريق نهضة بركان، موضحا أنهم سيساندون الفريق حتى آخر دقيقة بالمباراة.


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