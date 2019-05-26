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فيديو.. تعرف على جهود الشرطة فى إزالة التعديات من أملاك الدولة

الأحد، 26 مايو 2019 06:09 م
فيديو.. تعرف على جهود الشرطة فى إزالة التعديات من أملاك الدولة إزالة التعدى على أملاك الدولة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.. وقد أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية التى تستهدف إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل

 

 

 


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