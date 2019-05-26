فيديو.. المتحدث باسم اليمين المتطرف يعلن نسب التصويت فى انتخابات أوروبا

كتب: أحمد علوى

أعلن المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع الوطنى الفرنسى جوردن بارديلا، عن نسب الأصوات التى حصلت عليها الأحزاب فى الانتخابات الأوروبية التى بدأت منذ أيام وانتهت اليوم الأحد بفوز حزبه أمام باقى أحزاب البلاد بنسبة كاسحة.

وقال فى مؤتمر صحفى "اليوم ، جعل الشعب الفرنسى صوته مسموعا وفرض جزاءً واضحا ودرسا من التواضع على رئيس الجمهورية."

Aujourd'hui, le peuple français a fait entendre sa voix et a infligé une sanction claire et une leçon d'humilité au Président de la République.



C'est une satisfaction immense pour tous ceux qui n'ont jamais cessé de croire en la FRANCE !#LaVictoireDuPeuple pic.twitter.com/Z92bTSiOCA — Jordan Bardella (@J_Bardella) May 26, 2019

وأضاف، "أنه درس كبير لجميع أولئك الذين لم يكفوا أبدا عن إهانة فرنسا والاستهوان بها".

وأوضح أن التجمع الوطنى حقق نسبة 23.2%، أما الجمهورية إلى الأمام فقد حصل على 21.9% وحزب الخضر 12.8، والجمهوريين 8.3، وفرنسا الابية 6.7، وأخيرا الحزب الاشتراكى بـ6.7% من الأصوات.

يذكر أن أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الأوروبية بفرنسا بلغت 43,29 فى المئة فى الساعة الخامسة بالتوقيت الفرنسى أى بزيادة 8 نقاط مقارنة بانتخابات 2014، حسبما ذكرت إذاعة مونت كارلو الدولية.