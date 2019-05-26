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فى 6 نقاط تعرف على خطة تطوير السكك الحديد العام الجديد

الأحد، 26 مايو 2019 07:00 ص
فى 6 نقاط تعرف على خطة تطوير السكك الحديد العام الجديد الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
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في إطار إهتمام الدولة بتطوير السكك الحديدية، وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطتها للعام المالي 2019/2020 المُقدمة إلى مجلس النواب برئاسة  الدكتور على عبد العال، الخطوات المتوقع تنفيذها خلال العام الجديد في هذا الصدد.
 
 
 
وتضمنت خطة العام الجديد لتطوير السكة الحديد ما يأتي :
 
1- استكمال تجديد 400 كم سكك علي جميع الخطوط.
 
2- تطوير 245 عربة مميزة.
 
3- تطوير 297 مزلقاناً.
 
4- بدء إنشاء كوبري سكة حديد بالقناطر الخيرية، وإنشاء كوبري أخر بميت نما بالقليوبية، واستكمال إنشاء 4 كبارى.
 
5- إنشاء ثلاثه أنفاق في كل من ( كوم أمبو بمحافظة أسوان / حجر النواتية بمحافظة الاسكندرية / بركة السبع بمحافظة المنوفية).
 
6- إنشاء خط سكة حديد عالي السرعة.
 
 

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