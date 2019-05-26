فى 6 نقاط تعرف على خطة تطوير السكك الحديد العام الجديد

كتبت : نورا فخرى

في إطار إهتمام الدولة بتطوير السكك الحديدية، وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطتها للعام المالي 2019/2020 المُقدمة إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الخطوات المتوقع تنفيذها خلال العام الجديد في هذا الصدد.

وتضمنت خطة العام الجديد لتطوير السكة الحديد ما يأتي :

1- استكمال تجديد 400 كم سكك علي جميع الخطوط.

2- تطوير 245 عربة مميزة.

3- تطوير 297 مزلقاناً.

4- بدء إنشاء كوبري سكة حديد بالقناطر الخيرية، وإنشاء كوبري أخر بميت نما بالقليوبية، واستكمال إنشاء 4 كبارى.

5- إنشاء ثلاثه أنفاق في كل من ( كوم أمبو بمحافظة أسوان / حجر النواتية بمحافظة الاسكندرية / بركة السبع بمحافظة المنوفية).

6- إنشاء خط سكة حديد عالي السرعة.