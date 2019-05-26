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فقدان 4 من أفراد طاقم سفينة يابانية بعد غرق سفينتهم إزاء حادث تصادم

الأحد، 26 مايو 2019 06:29 م
فقدان 4 من أفراد طاقم سفينة يابانية بعد غرق سفينتهم إزاء حادث تصادم سفينة اطفاء _ صورة أرشيفية
طوكيو أ ش أ
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أعلن خفر السواحل اليابانية، فقدان أربعة من أفراد طاقم سفينة شحن يابانية بعد تصادمها بسفينة أخرى، اليوم الأحد فى المحيط الهادئ قبالة شرق اليابان.

وذكرت صحيفة جابان توداى اليابانية أن سفينة سوميهو مارو، التى يبلغ وزنها 499 طناً اصطدمت بسفينة سينشو مارو الأخرى التى تبلغ نفس الوزن، على بعد 12 كيلومتراً قبالة إينوبوساكى فى محافظة تشيبا اليوم الأحد ما أسفر عن غرق سفينة سينشو وفقدان أربعة من طاقمها المكون من خمسة أفراد.

ويواصل خفر السواحل البحث داخل السفينة الغارقة، التى عثر عليها على عمق حوالى 30 مترا.

وقال خفر السواحل إن الرؤية كانت ضعيفة فى المنطقة وقت وقوع الحادث بسبب الضباب، مضيفًا أن سينشو مارو طلبت المساعدة. وتابع خفر السواحل أن جميع أفراد الطاقم الأربعة الذين كانوا على متن السفينة سوميهو مارو آمنين.

وأضاف خفر السواحل فى وقت لاحق أنه تم إنقاذ هيراكو فوجيتا (60 عاما) قبطان سينشو مارو التى كانت تحمل نحو 1300 طن من الصلب من كاشيما فى شرق اليابان إلى ميناء ساكاى فى ولاية أوساكا.

وحدد خفر السواحل الأربعة المفقودين وهم كازوفومى كاميمورا (60 عاما) وأكيرا يانو (72 عاما) وهيروشى سينو (69 عاما) وسايغو اوماكوشى (67 عاما).

 


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