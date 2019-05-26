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طلاب 100مدرسة بالقليوبية امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوى على التابلت بنسبة 77%

الأحد، 26 مايو 2019 10:51 ص
طلاب 100مدرسة بالقليوبية امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوى على التابلت بنسبة 77% طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى بالقليوبية، امتحان مادة الرياضيات على جهاز التابلت، حيث بلغ عدد المدارس التى أدى طلابها الامتحان على جهاز التابلت 100 مدرسة، بنسبة وصلت إلى 77%، من إجمالى مدارس المحافظة، فيما بلغ عدد المدارس التى أدى طلابها الامتحان ورقيا 30 مدرسة، وجاءت إدارة العبور التعليمية على رأس الإدارات التى أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت، بنسبة بلغت 100%.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه جارى العمل على تدارك المشاكل بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوى 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجى بالإدارات المختلفة.

وأكد عجلان خلال بيان له، أن المديرية أنهت كل استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسى 2018-2019م، حيث أدى، 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات فى 12 إدارة تعليمية.

وأضاف، أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عاطف سلامة وكيل المديرية، والدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، وكل من مديرى التعليم الثانوى والتطوير التكنولوجى لمتابعة سير الاختبارات والتعامل الفورى مع أى طوارئ.

وأشار "عجلان" إلى أن الطلاب كانوا من المفترض أن يؤدون اختبار اللغة العربية على فترتين صباحية للمدارس الحكومية من 9 إلى 12 ظهرا، ومسائية للمدارس غير الحكومية من 1 إلى 4 عصرا وبزمن 3 ساعات، مؤكدا أن الاختبار الإلكترونى هو الأصلى للطلاب ولن يتم اللجوء إلى الاختبار الورقى فى بداية الامتحان الإلكترونى إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التى تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة مع اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد أخذ موافقة غرفة متابعة سير الامتحان بالوزارة وتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائى التطوير التكنولوجى فى حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الاختبار وذلك ضمانا لحق الطالب.

وشدد وكيل التربية والتعليم بالقليوبية على مراعاة توفير جو يسوده الهدوء والمودة أثناء تأدية الاختبار ومعاملة الطلاب وأولياء الأمور معاملة حسنة واتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتأمين الاختبارات.

 


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