طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا وورقيا

كتب محمود طه حسين

يؤدى اليوم الأحد طلاب الصف الأول الثانوى، امتحان مادة الرياضيات فى الساعة التاسعة صباحاً للفترة الصباحية للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والساعة الواحدة ظهراً للفترة المسائية للمدارس الخاصة والمعاهد القومية، على أن تستمر الامتحانات وفقاً للجدول الذي تم الإعلان عنه مسبقاً.

وكانت امتحانات الصف الأول الثانوى العام توقفت الخميس الماضى بسبب ارتفاع درجات الحرارة على أن تنتهى الامتحانات السبت المقبل 1 يونيو المقبل.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.