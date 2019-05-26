ضبط 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات، بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى، نائب مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وهم "المغاورى.م.م" 44 عاما سائق مقيم دائرة مركز أبوصوير، و"محمد.ط.ع" 21 عاما سائق مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، و"بهاء.ع.ال" 39 عاما سائق مقيم هيهيا شرقية، و"السيد.ع.م" 37 عاما سائق مقيم دائرة مركز فايد، و"محمد.ع.ك"28 عاما سائق مقيم شمال سيناء، و"محمد.ج.م" 45 عاما مقيم دشنا محافظة قنا. تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.