ضبط 554 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

تضمنت الجهود ضبط 554 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 142 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 19 هاربا من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 307 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و85 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، و2 حكم سرقة تيار كهربائى تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.