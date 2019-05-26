سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 08:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 554 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

الأحد، 26 مايو 2019 08:06 م
ضبط 554 هاربا من أحكام قضائية بأسوان حملات امنيه - ارشيفية
أسوان - صلاح المسن
إضافة تعليق

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

 تضمنت الجهود ضبط 554 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 142 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 19 هاربا من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 307 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و85 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، و2 حكم سرقة تيار كهربائى تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تنفيذ 100 أحكام قضائية وفحص 11 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية بمطروح

القبض على 27 تاجر مخدرات وأسلحة وذخائر بحملة أمنية بالقليوبية

ضبط عاطل أثناء ترويجه أقراص ترامادول فى حملة أمنية بالوادى الجديد

ضبط شخص بحوزته 20 طربة حشيش فى حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية

ضبط 258 قضية تهرب ضريبى وأموال عامة و25 "مصنفات فنية" فى حملات أمنية

جنايات

سرقة

احكام

امن اسوان

اسوان

احبار اسوان

حمله امنيه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة