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ضبط 5 عاطلين بالدقهلية وبحوزتهم 11 طربة حشيش و15 كيلو بانجو و200 قرص مخدر

الأحد، 26 مايو 2019 12:47 م
ضبط 5 عاطلين بالدقهلية وبحوزتهم 11 طربة حشيش و15 كيلو بانجو و200 قرص مخدر متهم - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالدقهلية بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائى بمركز شربين وقسم ثان المنصورة من ضبط 5 متهمين بالاتجار بالمخدرات وبحوزتهم كمية من الحشيش.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية،  

 

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الرائد محمد الأرضى رئيس مباحث مركز شربين، والرائد محمد مطر رئيس مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط 5 عناصر إجرامية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرتى مركز وقسم شرطة (شربين، ثان المنصورة) بمحافظة الدقهلية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على طبنجة حلوان - 13 طلقة لذات العيار- 11 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.450 كيلو جرام- 6 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت 15 كيلو جرام- 200 قرص مخدر- سلاح أبيض- مركبة توك توك "بدون لوحات" - دراجة نارية "بدون لوحات"- مبلغ مالى- 4 هواتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 
 

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