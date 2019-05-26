ضبط 5 أشخاص بسوهاج قتلوا اثنين من أبناء عمهم بسبب خلاف على الأرض

كتب محمود عبد الراضي ـ سوهاج محمود مقبول

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 5 أشخاص قتلوا اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج لخلاف على قطعة أرض.

تلقى مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج بلاغاً من إحدى المستشفيات بوصول ثلاثة أشخاص (إثنان منهم متوفين، وإصابة الثالث بطلق نارى) مقيمين بدائرة المركز، واتهام أهلهم لـ5 أشخاص "محددين" مقيمين بذات الناحية من أبناء عمومتهم بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم فأودوا بحياة الإثنين وأصابوا الثالث لخلافات بينهم على ملكية قطعة أرض زراعية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم وبحوزتهم 5 بنادق آلية و67 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.