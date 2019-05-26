ضبط 4101 هاربين من أحكام وتحصيل 103450 خلال 24ساعة فى حملة أمنية بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4101 هاربين من احكام، منهم 6 محكوم عليهم في جناية 1260 حكم جزئي، و 134 حكم مستأنف، و 2657 حكم فى غرامات، و 44 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 103 ألف و 450 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
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