ضبط 4101 هاربين من أحكام وتحصيل 103450 خلال 24ساعة فى حملة أمنية بالغربية

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4101 هاربين من احكام، منهم 6 محكوم عليهم في جناية 1260 حكم جزئي، و 134 حكم مستأنف، و 2657 حكم فى غرامات، و 44 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 103 ألف و 450 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.