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ضبط 26 مخبز لإنتاجه خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الأحد، 26 مايو 2019 01:01 م
ضبط 26 مخبز لإنتاجه خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.

 

وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 26 مخبز بمركزى بدر ووادى النطرون لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات و كذلك تجميع الدقيق المدعم لإعادة بيعه فى السوق السوداء  للتربح والكسب الغير مشروع.

 

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق

 


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