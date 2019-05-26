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ضبط وإحضار متهم شارك زوجته فى الاستيلاء على 12 مليون جنيه بزعم توظيفهم

الأحد، 26 مايو 2019 05:04 م
ضبط وإحضار متهم شارك زوجته فى الاستيلاء على 12 مليون جنيه بزعم توظيفهم النيابة العامة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أمرت  نيابة الشئون المالية والتجارية، بضبط وإحضار متهم شارك زوجته في الاستيلاء على 12 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

 

وقالت التحريات الأمنية، أن المتهمين اشتركا فى الاستيلاء على الأموال بقصد توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصول أصحابها على أرباح سنوية، ولم يلتزما بدفع الأرباح وامتنعا عن رد المبالغ.

 

وأضافت التحريات أن المتهمة الرئيسية وهى ربة منزل وسبق اتهامها والحكم عليها فى قضية "استيلاء على أموال"، والمتهم الثانى عامل "زوج الأولى" سبق اتهامه والحكم عليه فى قضية "استيلاء"، تلقيا مبالغ من الشاكين بلغت 12 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح سنوية واعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع زوجها، وأمرت النيابة بضبط وإحضار الزوج.


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