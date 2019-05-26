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ضبط ميكانيكى بحوزته سلاح نارى بدون ترخيص فى مطروح

الأحد، 26 مايو 2019 05:49 م
ضبط ميكانيكى بحوزته سلاح نارى بدون ترخيص فى مطروح حبس -ارشيفية
مطروح - حسن مشالي
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تمكن ضباط وحدة قسم مباحث مطروح، من ضبط ميكانيكى مطلوب القبض عليه لاتهامه فى قضية سرقة، وضبط بحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة 9 ملم بدون ترخيص.
 
 
تلقي اللواء  هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارا بضبط " كريم م م"– مواليد 1989، ميكانيكى، مقيم مطروح، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية جنح مطروح " سرقة "- وضبط  بحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة ماركة canas  .
 
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته السلاح المضبوط بقصد الدفاع، تم التحفظ على المتهم والسلاح المضبوط ، وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة. 
 
 
 

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