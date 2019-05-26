ضبط ميكانيكى بحوزته سلاح نارى بدون ترخيص فى مطروح

مطروح - حسن مشالي

تمكن ضباط وحدة قسم مباحث مطروح، من ضبط ميكانيكى مطلوب القبض عليه لاتهامه فى قضية سرقة، وضبط بحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة 9 ملم بدون ترخيص.

تلقي اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارا بضبط " كريم م م"– مواليد 1989، ميكانيكى، مقيم مطروح، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية جنح مطروح " سرقة "- وضبط بحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة ماركة canas .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته السلاح المضبوط بقصد الدفاع، تم التحفظ على المتهم والسلاح المضبوط ، وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.