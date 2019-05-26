ضبط مشتبه بهم وتنفيذ أحكام في حملة بآثار الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية فى المنطقة الأثرية بالهرم، لضبط الخارجين على القانون، والمطلوبين على ذمة قضايا أو أحكام نهائية، مع رفع الإشغالات ومواجهة التعديات على الشوارع.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها ضباط شرطة المرافق وقوات الأمن، عن ضبط 6 مشتبه بهم، وتنفيذ 13 حكما قضائيا، وضبط 6 بائعين متجولين وخيّالة وجمّالة لمخالفتهم شروط العمل فى المنطقة الأثرية.

وشهدت الحملة إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية والباعة الجائلين. واتخذت الحملة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وحررت محاضر بالوقائع مع إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.