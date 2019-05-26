كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة السطو على مصنع بلاستيك بأسيوط، واعترفوا بإرتكابهم للجريمة.

تلقى مركز شرطة أسيوط بلاغاً بوجود إطلاق أعيرة نارية وضبط لص بالمنطقة الصناعية ببنى غالب بجوار مدينة الصفا ، وعلى الفور إنتقلت مباحث المركز وتبين أنه أثناء قيام ( مالك مصنع بلاستيك مقيم بإستراحة داخل المصنع يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ) بمحاسبة أحد موردى البلاستيك للمصنع مقيم بدائرة مركز ديروط ، فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص يستقلون تروسيكل بخطف حقيبة جلدية من يده وبداخلها مبلغ مالى وهربوا ، فقام مالك المصنع والمورد وعمال المصنع بإستقلال سيارة ملاكى أسيوط ومطاردتهم ، فأطلق أحدهم عيار خرطوش فأصاب مالك المصنع برش خرطوش بأماكن متفرقة بجسده ، وتمكنوا من ضبط أحد المتهمين ( عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط ) والتروسيكل ، وتمكن الآخران من الهرب ، وتم نُقل المصاب للمستشفى .

واعترف المتهم بإرتكابه الواقعة وأنه مُطلق العيار الخرطوش بالإشتراك مع (عاملى خردة - مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط ) وأرشد عن ( الحقيبة الخاصة بمالك المصنع وبداخلها مبلغ مالى قدره 31410 جنيه ، فرد خرطوش وبداخله فارغ طلقة من ذات العيار ) ، كما عُثر بداخل التروسيكل على ( 2 سلاح أبيض )،وبإستهداف المتهمان تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.