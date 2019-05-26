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ضبط متهمين لحيازتهم مخدر الحشيش بمرسى مطروح

الأحد، 26 مايو 2019 10:25 م
ضبط متهمين لحيازتهم مخدر الحشيش بمرسى مطروح حشيش -ارشيفية
مطروح - حسن مشالي
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تمكن ضباط وحدتي مباحث قسمي الحمام والعلمين، من ضبط 5 متهمين بترويج المواد المخدرة، وبحوزة كل منهم كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة العلمين.
 
تلقي اللواء  هشام نصر ، مدير امن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين والقوة المرافقة من ضبط " حسين  ر م"- مواليد 1985، عامل زراعي، مقيم في الإسكندرية_ وبحوزته 20 قطعة لجوهر الحشــــيش المخدر وزنت حوالي 100 جرام، بقصد الاتجار ، كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، من ضبط " محمد  ب ع" - 23 سنة، عاطل، مقيم في مدينة الحمام- وبحوزته قطعة كبيرة لجوهر الحشــــيش المخدر وزنت حوالي 50 جرام، بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة. 
 
 
 

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