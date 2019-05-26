ضبط متهمين لحيازتهم مخدر الحشيش بمرسى مطروح

مطروح - حسن مشالي

تمكن ضباط وحدتي مباحث قسمي الحمام والعلمين، من ضبط 5 متهمين بترويج المواد المخدرة، وبحوزة كل منهم كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة العلمين.

تلقي اللواء هشام نصر ، مدير امن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين والقوة المرافقة من ضبط " حسين ر م"- مواليد 1985، عامل زراعي، مقيم في الإسكندرية_ وبحوزته 20 قطعة لجوهر الحشــــيش المخدر وزنت حوالي 100 جرام، بقصد الاتجار ، كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، من ضبط " محمد ب ع" - 23 سنة، عاطل، مقيم في مدينة الحمام- وبحوزته قطعة كبيرة لجوهر الحشــــيش المخدر وزنت حوالي 50 جرام، بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.