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ضبط عاطل أثناء ترويجه أقراص ترامادول فى حملة أمنية بالوادى الجديد

الأحد، 26 مايو 2019 01:59 م
ضبط عاطل أثناء ترويجه أقراص ترامادول فى حملة أمنية بالوادى الجديد أقراص ترامادول - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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تمكنت مديرية أمن الوادى الجديد، اليوم الأحد، تمن ضبط تاجر مواد مخدرة فى مدينة الخارجة، بعد استئذان النيابة العامة

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد القبض على تاجر أقراص مخدرة مسجل جنائى بمركز الخارجة

تبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم الخارجة، عن قيام عاطل بترويج أقراص مخدرة فى أحياء مدينة الخارجة الجنوبية.

جرى إستصدار إذن من النيابة العامة، وتقنين الإجراءات، ومراقبة تحركات المتهم، وتشكيل قوة أمنية بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقى، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، والنقيب مصطفى عبد الباقي، معاون مباحث قسم الخارجة، وجرى ضبط المتهم وبحوزته عدد من أقراص مخدر " ترامادول"، و700 جنيه، وهاتف محمول

كشف محضر الواقعة، حيازة المتهم للمخدرات بقصد الاتجار فيها، وأن المبالغ المالية المضبوطة، من حصيلة بيع الأقراص المخدرة، وتحرر للواقعة المحضر اللازم، وجارى إخطار النيابة العامة للتحقيق.


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الوادى الجديد

ضبط تاجر مخدرات

الخارجة

اقراص ترامادول


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