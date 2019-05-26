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ضبط شخص بحوزته 20 طربة حشيش فى حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية

الأحد، 26 مايو 2019 01:53 م
ضبط شخص بحوزته 20 طربة حشيش فى حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية حملة أمنية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الخارجين عن القانون، وأسفرت عن ضبط شخص لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3.500 كيلو جرام- هاتف محمول – مبلغ مالى.
 
كما أسفرت الحملة، عن ضبط 5 قطع سلاح نارى، 19 قضية مخدرات، 69 قطعة سلاح أبيض، 39 قضية تموينية، 126 مخالفة إشغال طريق، 2208 مخالفات مرورية، تنفيذ 4217 حكم قضائى متنوع بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

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