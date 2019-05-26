ضبط أجنبى قتل شريكه فى الإسكندرية بسبب خلافات مالية

كتب ــ محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الإسكندرية فى كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية بالإسكندرية وضبط شريكه مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً بالعثور على جثة أحد الأشخاص (تاجر فحم- يحمل جنسية إحدى الدول العربية) داخل منزله بدائرة القسم مُكمم الفم وموثوق الساقين باستخدام لاصق ومُقيد من يده اليمنى بمنضدة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة، وعاطل محكوم عليه غيابياً فى قضيتين "تجمهر – سرقة بالإكراه " بالسجن 25 سنة ، وحارس خاص مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وعاطل سبق اتهامه فى قضيتين "مخدرات، ضرب وسلاح نارى".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهم عدا المتهم الثانى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

واعترف المتهم الأول بارتباطه بشراكة مع المجنى عليه فى تجارة الفحم، وخلال الآونة الأخيرة حدثت خلافات مالية بينهما لمطالبته للمجنى عليه دفع مبلغ (12 ألف دولار) مديونية له من تجارتهما حيث رفض المجنى عليه السداد فاستعان بالمتهم الثانى لمساعدته فى استرداد أمواله من المجنى عليه نظير حصوله على مبلغ مالى، فاستعان المتهم الثانى بالثالث والرابع لتنفيذ مخططهما وأعدوا لذلك (سلاح أبيض "مطواة" شريط لاصق) ، ويوم الحادث توجه المتهمان الثانى والثالث والرابع إلى المجنى عليه بمنزله بقصد المتاجرة معه فى الفحم وعقب دخولهم الشقة طالبوا المجنى عليه سداد المبلغ المستحق عليه لدى المتهم الأول، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، حيث قام الرابع بإشهار المطواة فحدثت إصابة الثالث بطريق الخطأ، فقام المجنى عليه بالصياح وخشية إفتضاح أمرهم قاموا بتكبيله وتكميمه بلاصق وتكبيل يده بمنضدة، وقام الثانى بالتعدى عليه بالأيدى فأودى بحياته وفروا هاربين، وبإرشاد المتهم الرابع تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.