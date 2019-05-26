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الأحد، 26 مايو 2019 08:38 م
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صور.. مصرع شخصين جراء أعاصير ضربت ولاية أوكلاهوما الأمريكية

الأحد، 26 مايو 2019 08:01 م
صور.. مصرع شخصين جراء أعاصير ضربت ولاية أوكلاهوما الأمريكية الدمار جراء الأعاصير التى ضربت ولاية أوكلاهوما الأمريكية
واشنطن /أ ش أ/
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أعلن مسؤولون بولاية (أوكلاهوما) الأمريكية، اليوم الأحد، أن إعصارا مدمرا ضرب الليلة الماضية مدينة (إل رينو) ما أسفر عن مصرع شخصين وتدمير فندق كما ألحق أضرارا جسيمة بمواقع أخرى.

وبحسب صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية على موقعها الإلكتروني، فإن إعصارا وجيزا ومفاجئا ضرب (إل رينو) البالغ تعداد سكانها 17 ألف شخص وتقع على بعد 25 ميلا غربى (أوكلاهوما سيتي) عاصمة ولاية (أوكلاهوما).

كما ضرب إعصار آخر مدينة (سابولبا) على بعد أكثر من 120 ميلا شرقى (إل رينو).. وأشارت مديرية الشرطة هناك إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا، ولكن وقعت إصابات طفيفة كما لحقت بعض الأضرار الجسيمة بالأبنية وسط المدينة.

وكانت ولاية (أوكلاهوما) قد ضربتها أعاصير متفرقة وأمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة، كما أدت العواصف إلى فيضان نهر أركانساس شرق أوكلاهوما، لكن أيا من تلك الأعاصير لم يحدث أضرارا جسيمة أو خسائر بشرية كالتى أحدثها الإعصار الذى ضرب (إل رينو) الليلة الماضية، بحسب الصحيفة.

آثار أعاصير ضربت ولاية أوكلاهوما الأمريكية
آثار أعاصير ضربت ولاية أوكلاهوما الأمريكية

 

آثار أعاصير ضربت ولاية أوكلاهوما
آثار أعاصير ضربت ولاية أوكلاهوما

 

اثار الاعصار
اثار الاعصار

 

أعاصير بولاية أوكلاهوما الأمريكية
أعاصير بولاية أوكلاهوما الأمريكية

 

أعاصير ضربت أوكلاهوما الأمريكية
أعاصير ضربت أوكلاهوما الأمريكية

 

أعاصير فى ولاية أوكلاهوما الأمريكية
أعاصير فى ولاية أوكلاهوما الأمريكية

 

أعصار ضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية
أعصار ضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية

 

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

 

تحطم سيارات جراء الاعصار
تحطم سيارات جراء الاعصار

 

تحطم منازل جراء الاعصار
تحطم منازل جراء الاعصار

 

تدمر منازل
تدمر منازل

 

دمار جراء الاعصار
دمار جراء الاعصار

 


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