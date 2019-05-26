صور.. محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية والمتميزين

كفر الشيخ – محمد سليمان

كّرم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أوائل الشهادة الإعدادية ومنح الـ 24 طالب وطالبة الأوائل شهادات تقدير، مقدماً لهم التهنئة على تفوقهم، وذلك خلال الاحتفالية التى تنظمها المحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم، ويوسف البسيونى، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفى كلمته، هنأ محافظ كفرالشيخ، الطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيراً إلى أن طلاب مدارس كفرالشيخ حققوا العديد من المراكز على مستوى العالم في الابتكارات، كما حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدماً الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات فى سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، إن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 52 ألف و333 طالب وطالبة، أدى الامتحان 51 ألف و619 طالب وطالبة، وبلغ أعداد الناجحين 42 ألف و385 طالب وطالبة، موضحاً أن نسبة النجاح بالمدارس الرسمية بلغت 82.25%و97.77% بمدارس اللغات، كما بلغت نسبة النجاح بالمنازل 36.52% .

وأضاف ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاء كالتالى: ادارات بيلا، فوه، شرق كفرالشيخ، قلين، سيدى غازي، غرب كفرالشيخ، سيدى سالم، مطوبس، الرياض، الحامول، دسوق، بلطيم، برج البرلس، وجاء تتريب المواد حسب نسبة النجاح، اللغة العربية بنسبة 88.45% اللغة الإنجليزية 89.78%، الرياضيات 91.38%، الدراسات الاجتماعية 91.31%، العلوم 90.91%، الحاسب الآلى 96.81%، التربية الدينية 93.99%.

وحصل 24 طالباً وطالبة على ترتيب الأول مكرر بمجموع280 درجة، وهم " حبيبة رجب عبد السلام الجمال،إدارة الرياض، منار إبراهيم محمد هلال جاويش،إدارة دسوق، هبة قدري عبدالنبى رمضان مرزوق،إدارة شرق كفر الشيخ خديجة أمجد محمود فتح الله الدكرورى ،إدارة شرق كفرالشيخ، آلاء فوزى عبد المطلب دياب،إدارة مطوبس، إسراء عمر سعد أحمد إسماعيل الزغبى،إدارة دسوق، ندا مصطفى محمد مرسى سعد الدين،إدارة الرياض، أسماء أحمد عبد الحميد عاشور،إدارة سيدى سالم، آلاء محمد سعد زكى محمد،إدارة سيدى سالم، نورهان جلال السعيد عيد مرشدى،إدارة الرياض، بسملة هاني فاروق فؤاد السيد سليمان،إدارة شرق كفر الشيخ محمد أحمد على خليل،إدارة الرياض، آية مكرم باشا عبد اللطيف القزاز،إدارة سيدى سالم، سهير رمضان عبد الستار محمود إبراهيم،إدارة شرق كفر الشيخ نسيبة فتحى عبد الفتاح أحمد عبد السلام،إدارة برج البرلس، عمر مهدى أحمد أنور حسين،إدارة غرب كفر الشيخ نورهان عبدالوهاب عبدالرحمن السيد ليمونة،إدارة دسوق، شهد محمود طه إبراهيم حسن،إدارة غرب كفر الشيخ سارة أحمد رفعت أحمد رمضان،إدارة الحامول، حسن إبراهيم محمد السيد على دهيم،إدارة شرق كفر الشيخ، رنا محمد محمد على محمد،إدارة سيدى غازى، آية رمضان عبد الفتاح مغازي الطبخى،إدارة بلطيم، حنين باسم عبد الفتاح الأمشيطى،إدارة مطوبس، عمرو عبد القادر صالح عبد القادر القادرى،إدارة شرق كفرالشيخ ".



محافظ كفر الشيخ يكرم اوائل الاعدادية وأعضاء الكنترول (2)



محافظ كفر الشيخ يكرم اوائل الاعدادية وأعضاء الكنترول (3)



محافظ كفر الشيخ يكرم اوائل الاعدادية وأعضاء الكنترول (4)



محافظ كفر الشيخ يكرم اوائل الاعدادية وأعضاء الكنترول (7)



محافظ كفر الشيخ يكرم اوائل الاعدادية وأعضاء الكنترول (10)



محافظ كفر الشيخ يكرم اوائل الاعدادية وأعضاء الكنترول (12)