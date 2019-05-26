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صور.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 82.11%

الأحد، 26 مايو 2019 12:35 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 82.11% أوئل الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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اعتمد الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية، بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، بنسبة 82.11%.
 
أكد محافظ كفر الشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 52 ألفا و333 طالبا، تغيب منهم 714 طالبا، وحضر منهم الامتحانات 51 ألفا و619 طالبا، ونجح منهم 42 ألفا و385 طالبا، أما الإعدادية المهنية تقدم 1259 طالبا، تغيب منهم 114 طالبا، وحضر منهم 1145 طالبا، ونجح منهم 1122 طالبا، بنسبة نجاح 97.99%.
 
وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن عدد الحصلين على الدرجات النهائية 24 طالباً وطالبة، وترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاءت كتالي "بيلا، فوه، شرق كفر الشيخ، قلين، سيدي غازي، غرب كفر الشيخ، سيدي سالم ، مطوبس، الرياض ، الحامول، دسوق، بلطيم ، برج البرلس ".
 
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