صور.. محافظ الوادى الجديد يوجه بتفريغ مصنع تدوير المخلفات من القمامة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد برفع المخلفات المتراكمة بمصنع تدوير المخالفات بالخارجة والناتجة عن ضعف تشغيل المصنع، وذلك قبل يوم الأربعاء القادم .

جاء ذلك خلال تفقده للمصنع مساء أمس يرافقه اللواء أشرف مصطفي سكرتير عام المحافظة، ووجه المحافظ بقيام معدات وسيارات الوحدة المحلية لمركز الخارجة ومديرية الطرق، بالاستعانة بمعدات بعض الهيئات الأخرى، بعملية رفع المخلفات تمهيدا لتسليم المصنع لمستثمر جاد.

وفى سياق متصل وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بحظر مرور سيارات النقل الثقيل والقلاب بالطريق الواصل بين حى 25 يناير وسوق المروة وذلك حفاظا على سلامة الطريق و منع تراكم المخلفات على جانبيه .

كما وجه المحافظ بدراسة وعرض نقل الوحدة الصحية الكائنة أمام بنك مصر وقيام الوحدة المحلية لمركز الخارجة بتخصيص وحدتين سكنيتين لإنشاء الوحدة الصحية، كما وجه بسرعة تسليم إدارة المرور الأرض المخصصة لإقامة مدرسة تعليم القيادة بالحى على مساحة ٤ آلاف متر مربع، وكذلك دراسة استغلال الغرفة غير المستغلة بالحى، والمقامة على مساحة ٦٠ مترا مربع فى أى غرض يخدم الأهالى.



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