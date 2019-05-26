صور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محيط ستاد القاهرة استعدادًا لكأس الأمم

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وقيادات المحافظة، الأعمال النهائية للشوارع المحيطة لاستاد القاهرة وشارع بحرى الإستاد الجديد فى إطار الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير المناطق والمحاور المحيطة باستاد القاهرة تجرى على قدم وساق وتشمل رفع كفاءة المحاور بإعادة الرصف وتوحيد الأرصفة وطلاء البردورات.

وكذلك رفع كفاءة الإنارة العامة بها من خلال التأكيد على عملها بكفاءة وإعادة طلاء الأعمدة وغلق فتحاتها بإحكام كذلك إعادة تنسيق وتجميل المحاور بتكثيف أعمال زراعة الأشجار والزهور والارتقاء بالمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بها مع تقليم الأشجار القائمة بالفعل وتهذيبها، واستكمال أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الاستاد وكذلك طلاء الأسوار لإزالة التشوهات والإعلانات من عليها .