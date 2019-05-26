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صور ..محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرآن الكريم بالغردقة

الأحد، 26 مايو 2019 11:59 م
صور ..محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرآن الكريم بالغردقة محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرأن الكريم
البحر الأحمر- عماد عرفة
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كرم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، حفظة القران الكريم بمدينة الغردقة ،  وقام بتوزيع جوائز للفائزين فى المسابقة بمسجد الشهيد ملازم أيمن محمد عبد المقصود .
 
وقدم اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الاحمر خلال كلمته، التهنئة، لأهالى البحر الأحمر، بقرب حلول عيد الفطر المبارك،  وكذلك هنأ حفظة القرأن الكريم على حفظ كتاب الله .
 
و وجه المحافظ الشكر للنائب محمد محمد عبد المقصود  ،عضو البرلمان على تنظيم هذه الليلة الرمضانية والاحتفالية بتكريم حفظة القرأن الكريم  
معبرا عن فرحته  بمثل هؤلاء الأطفال الذين سارعوا إلى حفظ القران الكريم و اهتمام أولياء الأمور والأمهات ، متمنيًا لهم مزيدا من النجاح.
 
حضر الاحتفال اللواء علي شوكت ،  رئيس مجلس مدينة الغردقة ، والشيخ جمال فتحى عواد ،  وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ولفيف من قيادات الأزهر الشريف والأوقاف والعديد من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ووسط حشد من أهالي البحر الأحمر .
 
يذكر أن مسابقة حفظ القرآن الكريم شارك فيها 500 متسابق و متسابقة علي خمس مستويات بجوائز مادية وعينة للفائزين لعدد 72متسابق .
 
محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرأن الكريم (1)
محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرأن الكريم 

محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرأن الكريم (2)
محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرأن الكريم 

محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرأن الكريم (3)
محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرأن الكريم 

محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرأن الكريم (4)
محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرأن الكريم 

محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرأن الكريم (5)
محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرأن الكريم 

محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرأن الكريم (6)
محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرأن الكريم 
 

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تكريم حفظة القران الكريم

الغردقة

محافظ البحر الاحمر


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