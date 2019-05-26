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صور.. محافظ الإسماعيلية ومميش يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام

الأحد، 26 مايو 2019 10:41 م
صور.. محافظ الإسماعيلية ومميش يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام محافظ الاسماعلية فى حفل الإفطار
الإسماعيلية – السيد فلاح
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شارك اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية ، والفريق ايهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس ،فى الاحتفالية الرمضانية وحفل الإفطار المجمع  للأطفال الأيتام  وذوى الاحتياجات ، والسيدات المسنات عضوات نادى المسنين بالقنطرة غرب .
 
و حضر الافطاراللواء أمجد عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة  ، واللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمستشار محمد هانى، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والمستشار محمد مناع، رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية والمستشار نجاتى حبيب، رئيس المحكمة الابتدائية والمستشار ياسر أبوغنيمة، المحامى العام والدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس جامعة قناة السويس والمهندس عبد الله الزعبى، السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد ونيافة الأنبا مكاريوس توفيق، مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية والقس أيمن سامى خليل، مطران الكنيسة الانجيلية والشيخ وحيد عايش، وكيل الوزارة رئيس المنطقة الأزهرية بالمحافظة 
كما شارك بالأفطار كل من الدكتور سعيد الشربينى، نقيب أطباء الإسماعيلية والدكتور صفوت عبد المقصود، نقيب الصيادلة والمهندس أحمد المصري، نقيب المهندسين رئيس مجلس أمناء المحافظة  وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة وجميع أعضاء الجهاز التنفيذى من وكلاء الوزارات ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات.
 
وخلال الاحتفال أشاد محافظ الإسماعيلية بروح المحبة والأخاء بين مختلف طوائف شعب الإسماعيلية مسلمين وأقباط،  مؤكدًا على تجسيد روح الوحدة الوطنية على أرض الإسماعيلية كما أشاد بجهود جميع القائمين على تنظيم الاحتفالية ورعايتهم للأطفال الأيتام وذويهم وكذا رعاية ودعم المسنين وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم اللازم لهم جميعا باعتبار أنه حق أصيل لهم وواجب حتمى علينا جميعًا.
محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين (1)
محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين 

محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين (2)
محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين 

محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين (3)
محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين 

محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين (4)
محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين 

محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين (5)
محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين (5)

محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين (7)
محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين (7)

محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين (8)
محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين 

محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين (10)
محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين 
 
محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين (11)
محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين (11)

محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين (12)
محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين (12)

محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين (13)
محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين

محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين (14)
محافظ الإسماعيلية ومميش ومدير الأمن يشاركون حفل إفطار الأطفال الأيتام وأسرهم وعضوات دار المسنين 

 


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