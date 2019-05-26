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صور.. ماريان لوبان تعلن فوزها على حزب الرئيس الفرنسى بالانتخابات الأوروبية

الأحد، 26 مايو 2019 09:01 م
صور.. ماريان لوبان تعلن فوزها على حزب الرئيس الفرنسى بالانتخابات الأوروبية ماريان لوبان تعلن فوزها
كتب عامر مصطفى _ وكالات
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أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، إعلان مارين لوبان فوزها على حزب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى الانتخابات الأوروبية.

وتصدّر حزب التجمّع الوطنى اليمينى المتطرف بزعامة مارين لوبن انتخابات المجلس الأوروبى فى فرنسا، فى نتائج ستشكل إذا تأكدت خيبة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون المؤيد للوحدة الأوروبية.

وأعطى استطلاعان أجراهما مركزا "إيفوب فيدوسيال" و"هاريس إنتراكتيف أجانس إيبوكا" التجمّع الوطنى ما بين 24 و24,2 بالمئة من الأصوات يليه التحالف الوسطى لماكرون بنسبة تراوح بين 22,5 و23 بالمئة، فيما نال حزب الخضر ما بين 12 و12,7 متخطيا النسبة التى حققها فى انتخابات عام 2014 حين نال 8,9 بالمئة.

 

ماريان لوبان تعلن فوزها
ماريان لوبان تعلن فوزها

 

ماريان لوبان تؤكد فوزها على حزب ماكرو
ماريان لوبان تؤكد فوزها على حزب ماكرو

 

ماريان لوبان
ماريان لوبان

 


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رئيس فرنسا

إيمانويل ماكرون

اليمين المتطرف

الانتخابات الاوروبية


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