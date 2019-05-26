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صور.. كيف تتنقل داخل مطار القاهرة بوسيلة سهلة وبدون تكلفة؟

الأحد، 26 مايو 2019 12:38 م
صور.. كيف تتنقل داخل مطار القاهرة بوسيلة سهلة وبدون تكلفة؟ وسيلة التنقل داخل مطار القاهره
كتبت رحاب نبيل
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توفر شركة ميناء القاهرة الجوى اتوبيس داخلى مجانى بمطار القاهرة الدولى، والمعروف باسم "الشاتل باص" وذلك لكى يتمكن الركاب والمسافرين من التنقل بين مباني صالات السفر والوصول بوسيلة سهلة وسريعة وبدون تكلفة، خاصة أن المسافر الحديث يجد بعض الصعوبات في الوصول إلى وجهته أثناء وصوله إلى مطار القاهرة، وذلك بسبب تعدد مبانى المطار.

 

ويتنقل "الشاتل باص" بين مباني الركاب الثلاثة بمطار القاهرة الدولي، حيث يبدأ من نقطة تمركزه بالموقف المخصص لأتوبيسات النقل العام، حيث إن خط السير يبدأ من الموقف مرور بمنفذ 35 وقرية البضائع، ثم صالة الوصول الدولى 1 التابعة لمبنى الركاب 1 والمعروفة بالمطار القديم، وصولا لمبنى الركاب القديم، ثم صالة الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، ثم مبنى الركاب 3، ثم مبنى الركاب 2، وأخيرا العودة للموقف مرة أخرى إلي موقف الأتوبيسات.

 

وتتميز اتوبيسات "الشاتل باص" بأنها مكيفة، ويوجد بها مكان لوضع الحقائب ومكان لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن أنها مزودة بـramp  لصعود ونزول الكراسي المتحركة، وتتيح شركة ميناء القاهرة الجوي 20 شاتل باص داخل المطار لنقل المسافرين بين صالات المطار، للتسهيل علي الركاب وتخفيف العبء والضغط واستيعاب الحركة داخل المطار، فضلا عن تقليل زمن الرحلة.

 

 

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مطار القاهرة

الشاتل باص

صالات السفر


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