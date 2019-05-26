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الأحد، 26 مايو 2019 08:19 م
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صور.. قوات الأمن تفطر فى الشارع خلال تأمين جمهور مباراة الزمالك ونهضة بركان

الأحد، 26 مايو 2019 08:09 م
صور.. قوات الأمن تفطر فى الشارع خلال تأمين جمهور مباراة الزمالك ونهضة بركان
الإسكندرية أسماء على بدر
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تواصل قوات تأمين مباراه الزمالك اليوم فى عملها وقت الإفطار مع استمرار توافد المشجعين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
حيث قامت قوات الأمن بتناول الإفطار مع المشجعين أمام البوابات خلال خدمات تأمين الاستاد استعدادا للمباراة.
 
وكانت قد كثفت قوات الأمن تواجدها في محيط الاستاد ضمن الخطة الأمنية الموضوعة والتى تتضمن عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارات المرور وتأمين الطرق والبحث الجنائي، فضلا عن رفع كافة الإشغالات والمركبات المتروكة بمحيط الاستاد.
 
بينما تقوم إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى عدا حاملي التذاكر.
 
من جانبها، دفعت إدارة الحماية المدنية بعناصرها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.
 
 
قوات الامن تفطر فى الشارع قبل انطلاق المباراة (1)
قوات الامن تفطر فى الشارع قبل انطلاق المباراة (2)
 
قوات الامن تفطر فى الشارع قبل انطلاق المباراة (3)
 
قوات الامن تفطر فى الشارع قبل انطلاق المباراة (4)
 
قوات الامن تفطر فى الشارع قبل انطلاق المباراة (5)
 
قوات الامن تفطر فى الشارع قبل انطلاق المباراة (6)
 
قوات الامن تفطر فى الشارع قبل انطلاق المباراة (7)
 
 

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