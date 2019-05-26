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صور.. حملة قومية لمكافحة سوسة النخيل بـ6 مناطق بالواحات البحرية

الأحد، 26 مايو 2019 10:48 ص
صور.. حملة قومية لمكافحة سوسة النخيل بـ6 مناطق بالواحات البحرية الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل
كتب عز النوبى
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 قال الدكتور محمد كمال عباس رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إن الحملة القومية لسوسة النخيل تواصل أعمالها بالتعاون مع معهد وقاية بحوث النباتات ومعهد بحوث البساتين والمعمل المركزى للنخيل قامت الحملة خلال شهر إبريل بتنفيذ حقول إرشادية فى منطقة الواحات البحرية وتضمنت أعمال المكافحة بطريقة صحيحة وكذلك العمليات الوقائية والعمليات البستانية فى مناطق التالية عين الجعاصى وبئر السبوعة وبئر عين تونى وبئر التحتانية وبئر عين انباش.

وأضاف "كمال " أنه تم الانتهاء من ترقيم وفحص النخيل بجميع الحقول المختارة كان متوسط نسبة الإصابة 29.04% وتم الانتهاء من علاج النخيل المصاب بالطرق الثلاث ( حقن – غمر – باستخدام أقراص الفستوكسين ) وكانت النسب كالاتى فيما تم علاجه : الغمر 28.3%، الحقن 66.6 %، باستخدام اقراص الفستوكسين 5.1 %وكانت نسبة نجاج العلاج 87%، ثم فحص النخيل الخاص بمركزومدينة الواحات البحرية بالشارع الرئيسى للمدينة وعلاج النخيل تم إضافته للحقول الإرشادية مكان متميز وتم علاج ورش النخيل.

وأوضح رئيس الحملة القومية للنخيل، أنه تم البدء فى عمليات التقويس وكذلك حصر الإصابة بالآفات الأخرى حيث وجد إصابة بالحشرة القشرية البيضاء بدرجة شديدة وجود إصابة منخفضة بدودة البلح الكبرى والحميرة ولا يوجد إصابة بآفات أخرى كما تم تدريب بعض المزارعين على كيفية إجراء عمليات الوقاية وتم تحديد 5 محطات (مساحة المحطة 50 فدان) لتقدير معدل الإصابة قبل وبعد التدخل بوسائل المكافحة ويتم حاليا إجراء الفحص بها وإرشاد مزارعين بطريقة العلاج وسوف يتم شراء 5 شنيور يعمل بالبنزين ورشاشات وبدل لعاملين بالمكافحة ومقاصات لإزالة الشوك خلال شهر مايو لتوزيعها على مناطق عمل مشروع وتم تحديد الحقول الإرشادية ويجرى حاليا ترقيم وفحص فى الداخلة.

وقالت الدكتورة جيهان المنوفى، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى إنه يتم الآن تجهيز النشرات الإرشادية وطبعتها بعد الانتهاء من مراجعتها مع الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات، وكذلك التجهيز لاعداد الدورة تدربيية للمرشدين الزراعيين لتدربيهم على العمليات الوقائية والمكافحة بطريقة سليمة كذلك يتم تجهيز فيلم ارشادى عن النخيل منذ الزراعة واختيار الفسائل الجيدة والعمليات البستانية الجيدة وتوزيع الأصناف على مستوى الجمهورية حتى الحصاد والتعبئة ومكافحة الآفات حقليا وفى المخازن.

مكافحة سوسة النخيل (1)
 

 

مكافحة سوسة النخيل (2)
 

 

مكافحة سوسة النخيل (5)
 

 

مكافحة سوسة النخيل (6)
 

 

مكافحة سوسة النخيل (7)
 

 

 


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