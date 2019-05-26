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الأحد، 26 مايو 2019 09:52 م
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صور.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمجمع شها الإبتدائى بالدقهلية

الأحد، 26 مايو 2019 09:42 م
صور.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمجمع شها الإبتدائى بالدقهلية تكريم حفظه القرأن
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز
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كرم عادل رمزى مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية، اليتامى وحفظة القرآن الكريم بمجمع شها الابتدائى فى احتفالية خاصة تضمنت حفل إفطار جماعى، اليوم الأحد، وذلك بحضور قيادات الإدارة التعليمية، وإدارة مجمع شها الابتدائى وعلى رأسهم عايدة إبراهيم مديرة المجمع.
 
وأكد "رمزي" على أهمية تشجيع الطلاب وحفظة القرآن الكريم على الاجتهاد والتميز والمشاركة فى المسابقات الإقليمية والدولية ليكونوا قدوة وفخرا لجميع أبناء الدقهلية.
 
تكريم حفظه القرأن (1)
تكريم حفظه القرأن 

تكريم حفظه القرأن (2)
تكريم حفظه القرأن

تكريم حفظه القرأن (3)
تكريم حفظه القرأن 

تكريم حفظه القرأن (4)
تكريم حفظه القرأن 

تكريم حفظه القرأن (5)
تكريم حفظه القرأن 

تكريم حفظه القرأن (6)
تكريم حفظه القرأن 
 

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الدقهلية

حفظة القرآن الكريم

تعليم

شها

المنصوره


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