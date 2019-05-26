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صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات فى رمضان

الأحد، 26 مايو 2019 12:45 م
صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات فى رمضان مساعدة المواطنين فى الجهات الشرطية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين ، وجميعهم من كبار السن ، وذوى الإعاقة ، والمرضى ، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

 

الجوازات
الجوازات

 

استقبال كبار السن
استقبال كبار السن

 

تسهيلات بالجوازات
تسهيلات بالجوازات

 

استقبال المرضى
استقبال المرضى

 


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الجوازات

تسهيلات بالجوازات

كبار السن بالجوازات

ذوي الاعاقة بالجوازات


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